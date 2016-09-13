68歲婦人中度失智　治療後竟恢復正常

台灣臨床失智症學會針對國內失智症的照護方向，提出8大宣言。（倪浩倫攝）

發現家中長輩開始忘東忘西，應儘早帶往就醫！1名68歲的婦人，因家人發現她漸漸不愛說話、記憶衰退，故帶往醫院求診。經電腦斷層掃描發現，其失智情形是因水腦引起，經治療後，精神狀態評估表（MSE）從中度失智恢復到正常，說話和記憶能力也都與常人無異。

收治該病例的北市聯醫仁愛院區神經內科主任甄瑞興表示，很多人都在長輩的失智情形、要影響到日常生活時，才帶往就醫，但可能因此錯失黃金治療期；以上述婦人為例，其少話、忘東忘西的情形，雖沒給旁人帶來困擾，但所幸家人仍即時帶她去檢查、接受治療。

甄瑞興說，水腦症引起的失智，是可治癒的，「但有6個月的黃金治療期」，治療前，該婦人MSE僅15分，為中度失智，術後恢復到接近滿分的29分，生活自理、社交能力皆恢復正常。

台灣臨床失智症學會今發表十周年行動宣言「台灣失智症現況：長照中的角色」。台灣臨床失智症學會會長白明奇指出，失智症已非單純醫療問題，其影響層面已橫跨社會、經濟，甚至國安問題，世界經濟合作組織（OECD） 已於去年將失智症列為重要議題，但現今的長照2.0失智症的照護仍有許多不足。

林口長庚失智症科主任徐文俊表示，失智不能於失能，若能將更多資源挹注到失智防治端，能省下大量後端的醫療資源，失智雖多好發於65歲後，但早發型的失智，其行為異常和語言障礙，給家庭帶來的影響更大，故當發現家人記憶力下降時，便應趁早求助神經科和精神科醫師，達到預防、延緩惡化的效果。

白明奇說，現今大部分失智症仍屬不可逆，解決之道應為及時就醫、正確診斷、延緩惡化並延後失智帶來的失能。

台灣臨床失智症學會也針對國內失智照護方向，提出8大宣言：採取行動來改善失智者及其照顧者生活、強調失智症「吉時」診斷重要性、建構優質的失智症照護模式、把失智症的研究列為首要項目、鼓勵民間投資失智症的創新服務、改善失智者安寧緩和照護、重視無症狀期失智症臨床試驗的倫理議題、啟動台灣失智症登錄。

(中時)