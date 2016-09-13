陸8月經濟數據 三大投資回穩
中國大陸國家統計局今天公布最新經濟數據顯示，8月房地產投資、民間投資和基礎設施投資成長都出現回穩的跡象；從而終止固定資產投資連續4個月下滑的走勢。
中國證券網引述國金證券分析指出，大陸8月經濟數據整體超預期，經濟回穩跡象逐步顯現。
大陸國務院發展研究中心研究員張立群表示，未來基礎設施投資有望保持較強成長趨勢，工業企業利潤情況在改善，市場銷售情況也在恢復，加上市場競爭迫使創新活動增加，民間投資已經處於由下滑轉而止穩的轉折點附近。
大陸官方數據顯示，1至8月，房地產投資增速由5.3%略升至5.4%。這是最近5個月以來，房地產投資增速首次出現回升。
基礎設施（基建）投資增速呈現加快，1至8月基建投資年增19.7%，比1至7月增速加快0.1個百分點。
此外，今年以來持續下滑的民間投資增速也開始回穩。1至8月年增2.1%，與1至7月持平。從當月的情況來看，8月民間投資增速是2.3%，7月則是下降1.2%。
三大投資回穩，帶動整體投資增速回穩。統計數據顯示，1至8月固定資產投資年增8.1%，增速與1至7月持平。其中，8月為年增8.2%，比7月加快4.3個百分點，加快明顯。1050913
(中央社)
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