北社轉述政府研擬特赦扁 王定宇否認
台灣北社社長張葉森今天轉述民進黨立委王定宇說法，指法務部長邱太三已著手研擬如何特赦前總統陳水扁的文章。不過，王定宇受訪時說，沒有這件事情。
台灣獨立建國聯盟主席陳南天、台灣教授協會鄭欽仁教授、台灣北社社長張葉森、台灣民族同盟總召劉重義等人上午召開「蔡丁貴教授就是政治犯」記者會，認為蔡丁貴守護台灣無罪。
張葉森說，台灣如果沒有這些人打拚，就沒有當年的黨外運動、美麗島事件，更沒有總統蔡英文今日的完全執政，蔡丁貴2013年在立法院前率眾以非暴力抗爭方式，抗議前總統馬英九追加核四預算，與員警發生推擠衝撞，被處以妨礙公務處30天拘役判決。
張葉森指出，馬政府對蔡丁貴政治迫害，林全內閣上台後對太陽花學運撤告，接下來就是對蔡丁貴、陳水扁平反，撤銷馬政府任內對他們的不公不義。
會後，張葉森受訪表示，民主進步黨立委王定宇說，前交通部長郭瑤琪被判刑保外就醫，法務部長邱太三有說，絕對不會再把郭瑤琪抓回監獄；另外邱太三也著手在擬怎麼樣特赦陳水扁的文章，張葉森說，「雖然我們沒有看到，但一直期盼」；將計畫擇日拜訪邱太三。
對於張葉森的說法，王定宇在立法院受訪表示，沒有這件事情，特赦是總統的職權，怎麼會是法務部長的事，強調完全沒有「法務部長研議如何特赦前總統陳水扁文章」一事。
關於媒體報導，王定宇稍早也發表聲明指出，「關於聯合報報導北社社長張葉森所言，本人並未向張社長傳達任何相關訊息，事前亦無所悉，媒體報導內容未向本人查證，有關是否特赦陳前總統係屬總統職權，本人無從評論。」1050913
(中央社)
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