蔡總統盼美助台入TPP第二輪協商

總統蔡英文今天表示，台灣政府已經積極推動貿易自由化和產業結構調整，和各項參與跨太平洋夥伴協定（TPP）的準備工作，希望美國以更具體行動支持台灣加入TPP第二輪協商。

蔡總統今天上午在總統府內接見「美國在台協會」（AIT）主席薄瑞光，她說，薄瑞光2006年2月接AIT主席到今天已經超過10個年頭，現在即將卸任，在薄瑞光40多年傑出的外交生涯中，有超過12年都貢獻跟台灣跟美國的關係上，她不只佩服感謝，更珍惜這份友誼。

蔡總統說，美國是台灣最重要戰略夥伴，台美間基於共同價值和利益，除了政治、經濟、安全、文化上存在緊密且特殊情誼外，雙方穩定的關係，一直以來是亞太關係和平穩定基石。

在參與經濟貿易整合上，蔡總統說，台灣政府已經積極推動貿易自由化和產業結構調整，和各項參與跨太平洋夥伴協定（TPP）的準備工作，她要感謝美方多次公開表示歡迎台灣加入TPP，希望美國以更具體行動支持台灣加入第二輪協商。

蔡總統也指出，台灣積極和國際接軌，除了尋求簽署雙邊自由貿易協定外，也通過新南向政策綱領，希望深化台灣與東協和南亞國家的連結，透過貿易、投資、文化等各層面雙向互惠交流，擴大台灣發展格局，不只提升台灣總體競爭力，也為亞太區域穩定發展進一份心力。

在安全關係方面，蔡總統感謝美國多年來基於台灣關係法和六項保證和區域安全等共同利益，持續對台灣軍售，台灣願意持續扮演美國在區域內值得信賴安全夥伴，及確保區域和平穩定，期待未來強化台美軍事關係。

蔡總統也提到，台灣有能力也有意願就公共衛生、人道援助、飛航安全、反恐等議題，對國際社會做出更大貢獻，美國一向積極協助台灣擴大國際參與，不論是在世界衛生組織、國際民航組織、聯合國氣候變遷綱要公約、國際刑警組織等國際參與上，美國都展現對台灣友誼和支持，她要表達感謝之意。

薄瑞光則表示，能夠貢獻在台美關係上超過12年他很榮幸，特別是過去幾年，台美達成了很多重大的進程，其中一個原因是美國和台灣視對方為重要的夥伴，在經濟、安全、人民和人民的關係上都是，美國也很敬重台灣；他也表示，今年底前已計畫了幾趟來台旅程，會繼續觀察台灣政府的發展和台美關係。1050913

(中央社)