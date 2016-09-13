希拉蕊稱身體好轉 本週將重返選戰

美國民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓為化解外界對她健康的疑慮恐動搖她入主白宮的選戰，她向支持者保證本週就將恢復競選行程，同時她的團隊表示，她除了肺炎外並無其他疾病。

美國總統歐巴馬今天計畫為希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）站台，力挺她接棒，屆時將為選戰注入一劑強心針。

面對外界加大力度、檢視希拉蕊的健康情況，民主黨將充分披露希拉蕊的醫療紀錄和資訊，而她的競選團隊也坦承，未能在週末時透明化的告知媒體和社會大眾有關希拉蕊的病況，犯下了錯誤。

希拉蕊向美國有線電視新聞網（CNN）說：「我當時覺得頭暈，差不多有1分鐘的時間失去平衡，但一旦進入廂型車，坐下後，覺得涼爽多了，並補充水分後，我立即開始覺得好多了。」希拉蕊並表示，她將在「未來數日」恢復競選行程。

68歲的希拉蕊日前出席紐約911紀念活動時身體不適，並在準備進入車子時搖搖晃晃差點跌到，因而迫使她的團隊公布她罹患急性肺炎。

美國11月8日將舉行總統大選，目前選戰已進入8週倒數階段，隨著選戰日趨白熱化，旁觀者拍攝希拉蕊腳軟被攙扶上車的影片，讓她的對手、70歲的共和黨總統候選人川普（Donald Trump）得以見縫插針，質疑希拉蕊的健康狀況不適合擔任總統。

希拉蕊的團隊說，她「過熱」；她的醫生巴達克（Lisa Bardack）稍後發表聲明，公布希拉蕊9日被診斷罹患肺炎，並嚴重脫水。

希拉蕊的發言人法隆（Brian Fallon）向微軟國家廣播公司（MSNBC）說：「她並無其他隱瞞的疾病，就是得了肺炎而己。」

希拉蕊最初向CNN說，過去5年曾「2度」脫水，感到頭暈目眩，之後改口說「有幾次脫水暈倒。」

希拉蕊身體不適被迫取消昨天和今天前往加州募款的活動。她的團隊證實希拉蕊的推文表示，她不會出席14日原定在內華達州的造勢活動，據她的夫婿、前總統柯林頓（Bill Clinton ）的幕僚透露，柯林頓將代表希拉蕊現身。1050913

(中央社)