中秋烤海鮮 這二款每人百元有找

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農委會漁業署公布，105年全國漁民節慶祝活動，24、25日將在台中魚市場舉辦。而中秋節近，魷魚、白蝦都略漲，漁業署推薦烤台灣鯛、秋刀魚，單人用量新台幣百元內解決。

漁業署今天舉辦「漁躍台中，航向世界」記者會，頒發12名全國模範漁民、19名優秀漁民，宣布24、25日將在台中魚市場舉辦系列漁民節慶祝活動。

活動內容包含漁產品推廣展售、美味石斑魚試吃、漁業靜態推廣展、漁村技藝DIY、魚市場拍賣體驗活動及摸彩等多項好康活動。

漁業署統計，白蝦今天批發價每公斤186元、11日177.2元，出現漲勢；文蛤因為6月之後氣溫太熱產量減，今天批發價每公斤也近100元；香魚原本就是高價水產，今天批發價每公斤要價205元。

花枝批發價也不便宜，品質較好的每公斤199元，等級低的價格下探76元；透抽批發價則為每公斤169.1元，較11日的156.8元略高。

魷魚今天每公斤批發價78元，比去年的50元左右高出許多，若是一般夜市碳烤的一隻大小，要價恐上看200元。

陳添壽特別推薦國人中秋烤秋刀魚或台灣鯛，秋刀魚批發價今天每公斤42.6元，跟11日的41.9元相當；台灣鯛每公斤47元，也屬平價；他建議把台灣鯛裹鹽包起來烤，不僅香味四溢，鹽巴也讓台灣鯛更加美味。1050913

(中央社)