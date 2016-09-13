國民黨指肥貓升天 民進黨：沒有評論

國民黨文傳會副主委洪孟楷今天質疑蔡政府「人事猛酬庸，經濟沒發展，政策直搖擺」；文傳會副主委胡文琦也說，「小英得道、肥貓升天」。對此，民進黨說「沒有評論」。

對於國民黨相關指控，民主進步黨發言人王閔生回應表示，國民黨現在最重要的事情應該是致力於自身的黨務改革工作，而不是一天到晚噴口水，這對國家及社會的進步與發展絲毫沒有幫助；「對國民黨的相關批評，我們沒有任何評論」。

胡文琦上午召開記者會表示，總統蔡英文上任後沒有提出願景，只看到「小英得道、肥貓升天」，民進黨立法院黨團總召柯建銘的人馬何佩珊擔任行政院副秘書長，魏惠珍擔任經濟部長辦公室主任，報載年薪都超過新台幣120萬元。

他指出，駐日代表謝長廷沒有替台灣做什麼，謝長廷體系的人馬童振源擔任行政院發言人、李應元擔任環保署長。前行政院長蘇貞昌體系的潘文忠任教育部長、蔡憲浩擔任中小企業信用保證基金會董事長，這些人都沒有任何專業背景，只有綠色分贓。

胡文琦說，近親繁殖，族繁不及備載，這就是蔡總統常掛在嘴邊的綠色執政、品質保證嗎？這樣的名單能看嗎？像話嗎？

洪孟楷質疑，常常出國的人可以成為華航旅行社的董事長、6個前高雄市副市長都是高雄市長陳菊的好朋友，被派任中央部會的高層，是為了組成「花媽隊」嗎？ 還是為了陳菊在行政院長林全下台後到中央服務，以支持陳菊？

洪孟楷說，農科院董事長吳明敏年薪205萬元，過去擔任立委時，曾主張降低瘦肉精標準，現在占據重要職務，林全應該出面說明未來是否開放美豬。

他並質疑，雜糧基金會董事長林源泉過去9年來歷任雲林縣議會副議長、雲林縣副縣長、民進黨雲林縣黨部主委、工策會總幹事，一個人真有三頭六臂？難道顏色對了，什麼都正確？1050913

(中央社)