基隆貴美柑仔店 赴行政院抗議反迫遷
基隆港貴美柑仔店將被強制執行拆地還屋，今天上午會同民間團體前往行政院前抗議，要求啟動專案調查及協商機制，貴美柑仔店原地保留。
貴美柑仔店因為地主交通部港務局要收回土地，移交給國有財產局，而面臨拆遷。人民民主陣線鏟土豪、基隆市雞籠草根文教協會等團體，以及貴美的2個女兒到場，高舉「貴美雜貨店原地保留」、「停止所有迫遷行動」標語。
貴美小女兒邱愉茹表示，貴美柑仔店多年來一直奉公守法，和港務局（後改為航港局）簽訂租約後，也定期繳租金，「沒有欠過政府一毛錢」，卻因為港務局的行政錯誤，就被變成「違佔戶」，要把房子拆了，「這合理嗎？」
她激動落淚表示，希望行政院撤回強制執行命令，重啟調查，看看航港局是不是有行政疏失。
航港局北部航務中心主任劉志鴻表示，會回去研究訴求。但本案已經判決確定，公務人員必須依法行政。1050913
(中央社)
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