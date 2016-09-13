和酷企鵝一起飛 立榮彩繪機亮點搶先看
立榮航空酷企鵝渡假彩繪機今天首航，從自助報到機台，到機上頭墊紙、紙杯、安全須知和濕紙巾都有酷企鵝圖案，讓旅客出發就有好心情。
立榮航空打造的首架國內線彩繪機，今天正式首航松山馬公，裡裡外外都是酷企鵝的超萌身影，吸引許多旅客目光，立榮航空董事長林志忠說，從自助報到機台到飛機外觀、機內用品都有酷企鵝元素。
立榮航空酷企鵝渡假機是ATR72-600機型，機身有酷企鵝揹著烏克麗麗走走唱唱的圖案，另外還有他的好朋友小海豹花丸、熊貓妹及寵物小鱷魚，充滿濃濃度假氛圍。
機艙內的酷企鵝元素也不馬虎，頭墊紙上的酷企鵝伴著鬼臉，另外，清潔袋、安全須知卡、紙杯、濕紙巾上也都有酷企鵝的萌樣，就連空服員的胸口也別上酷企鵝，無論是大朋友或小朋友都會被酷企鵝的萌樣逗樂。
立榮航空酷企鵝渡假機今天首航，未來將每天往返台北松山至澎湖馬公4班，14日和18日因應中秋節，也將再視情況增開來回1班。1050913
(中央社)
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