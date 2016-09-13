國軍籌建新一代坦克 監委列巡察重點

監察院今天表示，籌建國軍「新一代坦克」已成現階段國軍建軍備戰的重點工作，監察院將列入本年11月巡察國防部的重要議題，深入瞭解國防部的規劃及執行現況。

監察院指出，陸軍八軍團564旅8月16日實施「聯勇操演」實彈測考結束後，一輛CM11勇虎戰車翻落溪中，造成4死，衝擊民心士氣。陸軍戰車屢生意外事故，監委將調查是肇因於車輛機械故障、人為檢修未確實或操作疏失？與採購弊案有無關聯？

監察院表示，去年年底巡察行政院，曾針對「國軍武器裝備採購暨軍品後勤維護管理之檢討」議題提出詢問，促請行政院、國防部應重視軍品採購問題。

而監察院今年5月19日才通過監察委員包宗和、王美玉、尹祚芊、劉德勳調查「國軍戰甲車履帶採購弊案」調查報告，發現國軍戰甲車履帶採購過程，從「認試製程序」之訂約、履約督導、接收及會驗、品質鑑定，至「採購程序」計畫申購、購辦訂約、履約驗結等各階段，經查有結構性、制度性、系統性弊端，因此提案糾正國防部陸軍司令部等單位，且要求議處相關失職人員，並函請行政院轉飭國防部督導所屬切實檢討改進見復。

監察院說，台灣雖擁有不少坦克，惟比起先進坦克，已足足落後一世代以上。國軍現有兩種主戰坦克，其中M60A3坦克，是1991年第1次美伊戰爭結束，美國全面汰換後，國軍自1995年起分批接收，迄今已使用近20年，戰車車齡超過30年。

此外，監委指出，國軍自製CM11勇虎戰車，採M60A3底盤及M48A3砲塔，另加裝美軍M1A1坦克的射控系統，從1990年服役迄今，車齡亦逾25年。無論是著眼於正視並解決國軍戰車老舊問題，或因應未來防衛作戰的佈局需求，籌建國軍「新一代坦克」」已成現階段國軍建軍備戰的重點工作，監察院將列入今年11月巡察國防部的重要議題，深入瞭解國防部的規劃及執行現況。1050913

(中央社)