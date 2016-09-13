柯林頓主政時的情報首長 表態挺川普
伍爾西（James Woolsey）自稱是民主黨員，1993至1995年前總統柯林頓主政時曾擔任中央情報局局長，不過在美國總統大選進入關鍵決戰時刻，他卻表態挺共和黨的川普。
伍爾西在今天發表聲明，表態挺川普（Donald Trump），並擔任川普陣營的高級顧問，儘管柯林頓（Bill Clinton）曾是他的上司。
他發表聲明批評柯林頓的另一半、民主黨提名的總統候選人希拉蕊（Hillary Clinton），擔任國務卿期間的領導作為顯示她缺乏能力，又違反規定以致發生「電郵門」風波，造成機密外洩的風險，嚴重威脅美國國土安全。
除了不滿希拉蕊的領導風格，他說，因歐巴馬政府通過嚴重威脅美國安全的刪減美國國防預算案，決定轉向支持川普，因川普承諾要推翻這項法案。
柯林頓主政期間向來與伍爾西關係不睦，這次他效力川普陣營，顯然他對柯林頓夫婦很有意見。1050913
(中央社)
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