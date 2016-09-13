專接貴婦 警方東區豪宅查獲違法賭場

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台北市政府警察局大安分局在台北市東區豪宅內查獲違法電動麻將場，客源以多金貴婦為主，單月獲利超過新台幣260萬元，警方循線逮捕梁姓男子等7人。

大安警分局調查，梁姓男子等人在北市東區精華地段豪宅內，開設大型麻將職業賭場，裡面有3桌電動麻將桌，每日開桌，犯嫌事先會以電話聯繫貴婦到場，賭場以6000元為底，每將（東南西北各一圈）抽頭金9600元，估算1個月獲利超過260萬元。

警方表示，適逢中秋節將屆，賭場還提供賭客高級禮盒1份。由於抽頭金額龐大，還以電子帳冊系統性管理，現場以籌碼方式交易，賭客先拿一次最低6萬元籌碼，累計數日後視輸贏狀況，再以支票、現金方式交付。

警方經長期跟監，12日持搜索票前往賭場逮人，黨場逮到梁姓犯嫌等7人，及賭客籌碼共216萬元、帳冊1份、監視器與賭具等，警方依賭博罪嫌，把梁姓男子等人移送法辦。1050913

(中央社)