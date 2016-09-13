向蓮舫抗議 外交部：會有適當處置

我要評比

外交部長李大維今天針對藍委要求訓令駐日代表謝長廷向日本台裔參議員蓮舫抗議一事表示，不需要訓令，謝長廷是中華民國派出去的特任代表，一定會做適當的處置。

中國國民黨立法院黨團總召廖國棟今天在總質詢指出，媒體報導日本台裔參議員、日本最大在野黨民進黨代理黨魁蓮舫放棄中華民國國籍，還表示台灣不是國家，政府應訓令駐日代表謝長廷去抗議。

廖國棟說，2013年時，有中國大陸的球員表示台灣不是國家，當時謝長廷接受寶島新聲電台主持人鄭弘儀訪問時還回嗆說，「我的國家叫中華民國」。

對此，李大維表示，這不需要他來訓令，謝長廷自己很清楚，他是中華民國派出去的特任代表，一定會做適當的處置。

廖國棟指出，萬一蓮舫未來成為日本首相，政府的外交政策還要親日嗎？李大維說，外交政策一向以國家及台灣人民的利益為基礎，不會特別傾向某個國家。1050913

(中央社)