川普新高級飯店開幕 距白宮不到1公里
美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）不管11月大選是否勝選，隨著今天新的超豪華飯店開幕，他都會有在賓夕法尼亞大道的地址，距離白宮約5個街區，不到1公里。
法新社和「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，斥資2.12億美元的川普國際飯店（Trump International Hotel）有263間房間，每晚房價平均895美元起。
川普將有百年歷史的地標性建築舊郵政大樓（Old Post Office Pavilion）整修成這棟華府數一數二貴的飯店，寫著川普名字的金色大字在清晨陽光照耀下閃閃發光，不過不是每個人都樂見。
一群抗議人士聚集在外頭，直接朝飯店臭罵一番。
包含1晚要價2萬美元套房的這間飯店座落於賓夕法尼亞大道，距離白宮不到1公里。飯店就在建立於1899年的舊郵政大樓內，它是華府第3高的大樓，是一座有羅馬復興時代特色的古建築。
川普在推特上表示，他經過這間飯店要來「感謝所有了不起的男男女女辛勤工作！」
女性和平團體「粉紅代碼」（CODEPINK）的紐曼（Martha Neuman）說：「這座城市不歡迎這間豪華飯店，這裡有4萬人等著住負擔得起的房子。這間飯店代表對勞工階層的欺壓。」（譯者：中央社陳昱婷）1050913
(中央社)
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