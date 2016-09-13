柯文哲重申：房屋稅該漲 太劇烈不合理

台北市長柯文哲13日出席綠色建築設計論壇，參觀參展廠商展出的綠色建材與工法。(鄭任南攝)

北市府昨天在「居住正義論壇」公布房屋稅3項調整方案，市長柯文哲今天表示，昨天聽一聽意見之後，還有2、3個月時間處理，會繼續思考。他也重申，房屋稅應該要漲，但不宜太劇烈變動。

對於外界質疑市府打算只調整「豪宅」的房屋稅，柯文哲說，一個法律用2014年7月1日當「刀」切，之前、之後差很多，他覺得不太對勁；第二點，房屋稅要不要漲、要漲，但是基於政策延續性或可靠性，做太劇烈變動這不合理。

媒體稱有人說房屋稅是漲30%，並非30倍，柯文哲回應，這分地價稅和房屋稅，地價稅漲30%是他任內調的，但房屋稅特別是豪宅，的確有漲價20到30倍。

(中時)