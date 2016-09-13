NBA》逼走巴恩斯 杜蘭特：他獲得9500萬美元

杜蘭特與柯瑞等人組成「四巨頭」，下賽季奪冠呼聲變得更高。（美聯社資料照）

杜蘭特今夏高調加盟勇士，導致同位置的哈瑞生巴瑞斯與中鋒波格特被迫離隊，外界將勇士核心陣容崩離的主因歸咎於杜蘭特身上，過去這段時間杜蘭特都沒有針對這件事情回應，但最近杜蘭特在參加一項活動時被小球迷問到時表示，他(巴恩斯)得到了9500萬美元大合約。

杜蘭特是今年夏天NBA自由市場上最大的一條魚，勇士為了簽下他費盡了心力，但也因此無力留住巴恩斯與波格特，當杜蘭特接受勇士合約的同時，兩人也決定奔走達拉斯。

杜蘭特日前在德州大學參加活動，一位10歲小球迷提問杜蘭特對於擠走巴恩斯有何看法時，杜蘭特直言，他得到了9500萬美元合約，意味著對此事不感到愧疚。

(中時電子報)