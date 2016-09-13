莫蘭蒂來襲 岡山籃籗會取消

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岡山籃籗會販賣竹編品。(郭韋綺攝)

從傳統趕集演變而來岡山籃籗會，已傳承200多年歷史，從早期竹編品、農製品交易，如今變成五花八門攤販市集，岡山人稱為大夜市，不少遊子特別請假返鄉逛夜市湊熱鬧，籃籗會原預計今、明2天登場，未料遇到颱風莫蘭蒂來攪局，公所昨日緊急宣布取消。

籃籗會最早採以物易物，早年農、漁民把辛苦栽種的農作物或漁獲，拿到市集換取家中所需的物品，後來以販售鋤頭、鐵器、鐮刀、以及竹椅、竹籃、扁擔等竹編品，近年更加入百貨、花卉、服飾、美食小吃，形成岡山獨有傳統市集。

區長林文祺表示，籃籗會1年辦3次，分別在農曆3月23日媽祖生、8月14日中秋前夕及9月15日義民節，在岡山農工旁河華路封路舉行，全長近1公里，多達3、400攤位，除岡山人必逛，也吸引不少外地遊客。

他說，9月13、14日原訂舉辦中秋籃籗會，加上連續假期，預估人潮大增，但遇遇颱風來襲，將取消，下次籃籗會農曆9月15日舉辦。

(中時)