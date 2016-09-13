一銀案 3嫌具體求刑12年

台北地檢署偵辦第一銀行詐領案，今依詐欺等罪起訴在押的拉脫維亞籍的嫌犯安卓斯(Peregudovs Andrejs)、羅馬尼亞籍潘可夫(Niklae Penkov)及米海爾( Colibaba Mihail)3嫌，各具體求刑12年。

北檢指出，本案為國內首見橫跨歐洲，由多國犯罪成員組成國際性有組織之犯罪集團，以入侵銀行電腦系統，植入惡意程式於遠端遙控，在我國盜領款項之智慧型犯罪模式，短期間盜得8237萬元贓款，對國內金融秩序造成嚴重擾亂、破壞，更引發國人極大恐慌。

北檢認為，被告3人犯後避重就輕，否認是集團成員參與盜領計畫或處理贓款，因此具體求刑。

(中時)