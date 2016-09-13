育嬰津貼申請數 1月至6月破24萬件
(中央社記者余曉涵台北13日電)勞動部今天公佈最新的育嬰留職停薪津貼核付概況，105年1至6月育嬰留職停薪津貼核付件數計24萬2865件，核付金額共新台幣44.2億元。
勞動部說，其中初次核付件數4萬7243件，以就業保險核付勞工4萬4113件居首，占93.37%，公教人員2904件次之，占6.15%，軍職人員226件第三，占0.48%。
勞動部指出，有越來越多父母申請育嬰津貼，根據104年統計資料，初次核付件數8萬5872件，給付金額計84.4億元，分別較103年增加25.73%、32.05%。
如果以職業別來看，104年度以製造業的申請育嬰津貼的數量最多，有2萬7266件，占31.75%；「批發及零售業」2萬1252件，占24.75%。1050913
(中央社)
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