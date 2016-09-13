嚴防颱風 雪霸登山步道停止入園

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嚴防颱風，雪霸國家公園管理處今天表示，雪霸國家公園生態保護區各登山路線即刻起暫時停止入園，原已核發的入園許可證依規定廢止，提醒山友勿前往山區。

雪管處說，強烈颱風莫蘭蒂來勢洶洶，中央氣象局昨天深夜23時30分發布莫蘭蒂颱風海上警報。

雪管處表示，依災害防救法、國家公園法及雪霸國家公園生態保護區申請許可作業辦法相關規定公告，提醒山友停止入園；此外，颱風期間山區道路遇雨易有落石坍方等潛在危險發生，呼籲遊客這段期間切勿前往山區從事登山旅遊活動，以確保安全。1050913

(中央社)