恆春核安演習 部分居民拉布條抗議
在恆春半島登場的核安演習實兵演練，今日在鵝鑾鼻公園周圍，上演因強震造成核子事故，官民配合的情境劇，並進行車輛管制，還發生民眾拉布條抗議小插曲，其他恆春航空站、滿州鄉港口與永靖村等，亦進行防護應變操演。
今日模擬因地震造成核三廠電源中斷、冷卻系統故障，須排放輻射蒸氣釋壓，造成附近居民須進行居家掩蔽、預防性疏散及收容安置等防護措施，首站來到鵝鑾鼻公園停車場，演出民眾接收到核子事故的反應及交通疏散等。
「想說把握颱風來前再賺一天，也因演習泡湯了。」鵝鑾鼻公園前一家攤販業者無奈表示，因演習的緣故，要到下午才能開門營業，習慣早起的她索性打開鐵門，拉把椅子坐在門口看演習，偶有遊客詢問，她才開燈讓遊客挑選商品。
此外，鵝鑾鼻公園站的演習發生小插曲，恆春人民權益促進會近20人，聚集在會場外圍拉起白布條，抗議原能會「演習像演戲」，要求核三除役，核廢運走就不用演習，經警方勸離，約3分鐘後離去。
除了鵝鑾鼻公園外，恆春航空站、永安老人養護之家及獅子鄉體育館等，也分別進行空中輻射偵測、疏散演練與收容安置，動員消防、警察人員、鵝鑾里民、陸軍第八軍團、台電與原能會等，約1330人及各式車輛機具約60輛次。另14日演練則因「莫蘭蒂」颱風侵台取消，擇期再演練。
(中時)
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