民調持續吊車尾 柯：利空出盡

台北市長柯文哲13日出席綠色建築設計論壇，參觀參展廠商展出的綠色建材與工法。(鄭任南攝)

台北市長柯文哲民調陷入低迷，根據《天下雜誌》最新民調結果，更是只有倒數第二的成績。對此柯文哲中午回應，民調低是這陣子都低，利空出盡，把一些該解決的先解決掉；他仍指影響民調最大原因是取消重陽敬老金，和大巨蛋。

他說，大巨蛋到目前為止應該說不滿意但勉強接受，事情要把它往前走。至於重陽敬老金，這幾天開始發，包括民進黨里長還有「上書」的，但這他只要一退，年金改革必定崩盤，所以他一定不會退讓。

他也說，算過2014年預算資本門好像才12%，意思就說過去一次性消費太多，明年大概會增加到16%，也就是國家要慢慢有比較長遠的規劃。他知道取消重陽敬老金大家一定不滿，但如果一年才拿掉1500，民調就要掉這麼多，年金改革困難度他就可以想像，可是該堅持的還是要堅持。

(中時)