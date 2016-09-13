會見薄瑞光 蔡英文盼美具體支持台入TPP

總統蔡英文13日接見美國在台協會主席薄瑞光時表示，希望美國能以更具體的行動，支持我國加入第二輪《跨太平洋夥伴協定》（TPP）協商。(圖／總統府提供)

總統蔡英文今日上午接見美國在台協會（AIT）主席薄瑞光（Raymond Burghardt），這是薄瑞光卸任前最後一次訪台，預計10月由莫健（James F. Moriarty）接任。蔡總統接見時表示，希望美國能以更具體的行動，支持我國加入第二輪《跨太平洋夥伴協定》（TPP）協商。

蔡總統除肯定薄瑞光長期以來在促進台美關係的付出與貢獻，並說明台美在經貿、安全及國際參與等的各項合作與交流，期待未來持續強化。

蔡總統表示，薄瑞光自2006年2月接任AIT理事主席迄今，超過10年，現在即將卸任，令她及諸多台美友人深感不捨，但也對薄瑞光往後的生涯發展充滿祝福。在薄瑞光40多年傑出外交生涯中，有超過12年都貢獻在台美關係上，不只令人佩服與感謝，更珍惜這份友誼。相當歡迎薄瑞光日後有機會「能夠常常回來走走」。

針對台美關係，總統表示，美國是我國最重要的戰略夥伴，台美間基於共同價值與共同利益，除了在政治、安全、經濟與文化上，存在緊密且特殊的情誼，雙方穩定的關係一直以來，也是亞太地區和平穩定的基石。

在雙邊經貿關係方面，總統說，她也希望與美國進一步深化經濟夥伴關係，加強雙方在資通訊及其他新興基礎建設產業上的交流與合作。

在參與區域經貿整合上，總統指出，台灣政府已積極推動貿易自由化與產業結構調整，及各項參與《跨太平洋夥伴協定》（TPP）的準備工作等。她並感謝美方多次公開表示歡迎台灣加入TPP，也希望美國能以更具體的行動，支持我國加入第二輪協商。

總統進一步表示，台灣也積極與國際接軌，除了尋求簽署雙邊自由貿易協定以外，我國也通過「新南向政策」綱領。希望深化台灣與東協及南亞國家的連結，透過貿易、投資及文化等各層面雙向互惠交流，擴大台灣的發展格局，不僅提升台灣總體競爭力，也為亞太區域的穩定發展盡一分心力。

在安全關係方面，總統除感謝美國多年來基於《台灣關係法》、「六項保證」及區域安全的共同利益，持續對台軍售，也表示我國願意持續扮演美國在區域內值得信賴的安全夥伴，以確保區域和平穩定，期待未來能持續強化台美堅實的軍事合作關係。

總統強調，台灣有能力，也有意願就公共衛生、人道援助，或飛航安全、反恐等議題，對國際社會做出更大貢獻。對於美國一向積極協助台灣擴大國際參與，無論在「世界衛生組織」（WHO）、「國際民航組織」（ICAO）、《聯合國氣候變化綱要公約》（UNFCCC）及「國際刑警組織」（INTERPOL）等國際參與上，都展現出對台灣的友誼和支持，總統也表達感謝之意。

總統說，台美之間也透過「全球合作暨訓練架構」（GCTF）。擴大雙方在全球性議題上的合作，並透過雙方的合作，使台灣也能對區域及全球做出積極、有意義的貢獻。

訪賓一行尚包括AIT台北處長梅健華（Kin Moy）及副處長傅德恩（Robert Forden）等，由外交部次長李澄然陪同，前來總統府晉見總統，國安會議秘書長吳釗燮也在座。

(旺報)