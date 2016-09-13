小小瑜出道將滿10年 謝粉絲不嫌棄「小圓臉」

時光飛逝，「童顏教主」小小瑜出道將滿10年，她在臉書感性謝粉絲，謝謝大家不嫌棄小圓臉的她。(取材自facebook)

「童顏教主」小小瑜(張芯瑜)，近年不僅瘦身成功，演藝之路更越走越廣，除了是戲劇、綜藝熟面孔外，她也接觸電玩圈，甚至成為「實況主」，在直播平台跟粉絲相見歡，很難想像外表青春可愛的她，再過2周就出道滿10年了，今天小小瑜特地在臉書po文，感謝粉絲不嫌棄她這個「小圓臉」，伴她走過這麼多年來的喜怒哀樂。

小小瑜今天一早在臉書po文，驚呼：「夯不啷噹從體育界轉影劇圈出道9年多，下個月要滿10年了，臉書fans人數已超過30萬人，昨天又增加一萬人了」，如今的小小瑜，已是個粉絲數超過34萬的三棲藝人。

她感謝粉絲「不嫌棄小圓臉的我」，相當感性說道：「謝謝大家沒看膩永遠長相幼稚的我，謝謝大家暖心的關心著我的病情」，開朗表示自己要繼續玩樂，開心度日，並且約定持續在臉書分享生活大小事，與粉絲保持互動，以感謝廣大粉絲的陪伴，有粉絲被感動，拿真心與她回應，要小小瑜保持一貫的「可愛」，「什麼樣子的臉型都好看」。

(中時電子報)