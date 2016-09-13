胡智為精彩球季 獲選《棒球美國》2A明星隊
美國職棒小聯盟今年球季結束，《棒球美國》(baseball america)在13日公佈小聯盟各層級的「明星隊」，其中效力於坦帕灣光芒2A的台灣投手胡智為，被選進2A明星隊先發投手，今年出色的表現獲肯定。
胡智為今年從2A展開球季，曾在4月下旬被升上3A支援1場，健康打完整季，合計他在2A出賽24場都是先發，拿下7勝8敗，共投了142.2局，送出107次三振，同時以自責分率2.59成為所屬南方聯盟的自責分率王。
本季胡智為先後入選南方聯盟明星賽，以及大聯盟未來之星明星賽，季末也獲選為2A南方聯盟年度最佳右投手，如今表現再獲《棒球美國》肯定，被列入2A明星隊的先發投手。
光芒2A今年成功闖進季後賽，胡智為上周也被排定為首戰的先發投手，主投7.2局無失分，無關勝敗，最終光芒2A也在季後賽首輪止步，無緣總冠軍戰。
(中時電子報)
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