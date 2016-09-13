高雄市政府獲西太平洋健康城市2獎項
高市府衛生局「高雄愛健走計畫」及工務局「太陽光電計畫」，獲世界衛生組織西太平洋健康城市聯盟頒發AFHC優良健康系統及韌性計畫的創新發展獎，市長陳菊說，這兩個獎很重要，彰顯高雄市建構健康城市成果斐然，備受國際肯定，這個榮耀將與市民共享。
衛生局長黃志中表示，國人30歲至44歲最缺乏運動，散步、走路反而成為他們最能接受的活動，所以提升健走軟硬體設施非常重要，營造市民愛健走的健康計畫，獲得優良健康系統創新發展獎，目前已完成一區一運動地圖標誌設置，建置「健走i高雄」APP協助市民記錄健走距離及了解運動成效，獲得國際及台灣健康城市獎肯定。
工務局長趙建說，工務局以「太陽光電」計畫對於永續環境卓越建構而獲得肯定，結合專業團體與社區共同參與，並率先全國舉辦「光電智慧建築標章認證」、創設太陽光電政策工具、太陽光電結合容積獎勵、透過審議政策要求設置光電，來深化公有建築屋頂設置太陽光電、建置太陽光電示範區等方式建構高雄低碳的光電城市，預計將於2018年底達成150MW目標。
市長陳菊說，西太平洋健康城市聯盟共有235個國家及城市加入，共同促成健康城巿的推動，這次的獲獎，代表市府團隊將健康城市總體目標落實在市民的日常生活中，營造永續健康城市。
(中時)
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