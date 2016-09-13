否認惡諷Selina「神主牌」 張承中：王牌的意思
藝人Selina前夫張承中（阿中）昨(12日)發文提及離婚後與S.H.E粉絲的互動，他疑暗喻Selina是「傷癒勇敢的神主牌」，而自己只是男人，無奈被外界瞎猜離婚主因，惹得許多S.H.E粉絲不爽，今午他解釋刪文主因後，剛剛他又親上火線解釋「神主牌」三字無惡意，「類似『人格者』、『王牌』的意思」。
昨引發風波後，阿中今中午開口解釋：「昨天刪文的原因不是怕被批評，只有一個原因，單純是為了保護那位歌迷」，並透露自己仍願意幫歌迷法律上的問題，無意造成其他困擾，網友認為他並未解釋暗喻Selina「神主牌」的用意，2小時後他再度解釋是他疏忽，絕非有意諷刺前妻。
阿中說：「神主牌三個字是我疏失，並無惡意。我的原意是受傷、奮起、勇敢的女性，很棒，過程有多棒我比各位還清楚，形象佳，類似『人格者』、『王牌』的意思，相較之下我只是個普通人。我昨天中午發文太快，沒想太多，忽略了可能有其他的意思。」
此外，律師出身的阿中，也再度解釋自己發文用意只是仍願意幫忙歌迷，「發文的原意是幫忙，不找我幫忙我沒差別啊，少用一點大腦，將來若要找我也可以，無需想太多。我無意造成其他困擾，既然那位歌迷希望我刪我就刪掉」，並說明他真的無意引起事端，「以上比喻不妥及發文思慮不週處，如果各位覺得不舒服，請見諒，抱歉。無意堵大家的嘴，可繼續指教。」
(中時電子報)
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