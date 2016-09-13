高雄「張老師」中心親子互動調查，青少年最需要父母鼓勵。（吳江泉攝）

高雄女中校長黃秀霞（右二）以自身經驗現身說法談跟兒子相處之道。（吳江泉攝）

父母要如何與子女相處？高雄「張老師」中心針對親子互動關係調查，發現青少年最希望獲得父母的鼓勵、傾聽與討論，高雄女中校長黃秀霞以自身跟兒子互動的經驗分享，她最後把叛逆期的兒子從功課一落千丈，從信任、支持、鼓勵，拉拔到醫學系畢業，已是實習中的準醫師。

身兼「張老師」中心咨詢委員黃秀霞說，她也是經歷過孩子叛逆期的母親，當兒子國中階段說要打籃球時，她質疑「打籃球能當飯吃嗎？」不讓他打，結果功課一落千丈，她後來耐心傾聽兒子的想法，以成績必須是學校前100名以內為前題，「一言為定」答應孩子參加籃球隊。

她說，後來兒子打了1年多籃球，還代表學校比賽，擔任替補球員得分，回來分享成就後，自己表示「我不再打籃球，要拚功課了！」從此他自動自發，經常邀她到房間談心事，談完母子倆抱一抱，偶而還會哭一下，她跟兒子說：「這不是懦弱，而是把她當朋友」。

高雄「張老師」中心今年上半年與國際獅子會300EI區莒光獅子會到校園辦理30場青少年心 理健康巡迴講座，發出1635份問卷，回收9成1484份，獲得結論是孩希望獲得父母鼓勵、青少年對父母有話說不出口、親子討論困難，所以希望父母再怎麼忙也要陪伴孩子，多說「我以你為榮」、「你好棒」、「相信你能做好」等正向鼓勵的話，引導孩子步入正軌。

(中時)