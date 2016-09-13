強颱莫蘭蒂亂中秋 新北葉菜漲8成

強颱莫蘭蒂來勢洶洶，新北市菜價應聲上揚，適逢中秋節連假，不少民眾仍然一早到傳統市場採買蔬菜。（譚宇哲攝）

中秋連假將至，強颱莫蘭蒂來勢洶洶，新北市今日菜價應聲上揚，蔬菜價格每公斤平均上漲43%，葉菜類漲幅更是超過8成，百元高麗菜再度現身傳統市場；新北市三重果菜公司表示，此波漲幅以受颱風影響的葉菜類及中秋烤肉常用蔬菜為主，預期明日會再有一波漲幅。

新北果菜運銷公司統計，今日蔬菜價格平均每公斤達到27.5元，較11日的平均價格19.2元，價漲43%，水果價格平均每公斤達34.4元，較11日的平均價格40.7元，價跌15%。

新北果菜運銷公司副總經理郭榮瑞指出，適逢中秋假期前夕，水果需求已提前在上周反映在市場行情上，本周因應颱風來襲，農民搶收水果，使得水果量增價減，尤其以西瓜、鳳梨、水梨等價格降幅最大，秋節應景的文旦價格也有1成降幅。

另外，蔬菜價格則因市場的強颱預期心理，價格普遍上揚，尤其以高麗菜、地瓜葉、空心菜等葉菜類價格漲幅最大，高麗菜更是翻漲逾倍，一顆價格直逼百元，而中秋烤肉常用的筊白筍、絲瓜、青椒等蔬菜，也成為此波行情中需求和漲幅都較明顯的人氣蔬菜。

(中時)