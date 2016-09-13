老翁在停車空地燒雜草 意外燒毀整部遊覽車
張姓老榮民13日上午10時許在南區國民路巷弄旁一處空地燒雜草，不料風勢助長，火勢失控迅速擴大延燒，已引燃停靠的一部遊覽車，3分之2車身全毀，幸好空車無人傷亡，老翁驚嚇過度被帶回警所，不但吃上公共危險官司，還須面對350萬的民事賠償。
「救命啊！失火了」92歲的張姓老翁平日愛在住家旁的公有空地種菜，為了整地經常放火燒雜草，該空地也被當成停車場使用，經常有各式車輛停靠，附近鄰居數次告誡他，放火很危險，可能燒到車子，但老翁並未理會。反而回稱「我都會準備一桶水」。
張姓老翁13日上午10時許再度到空地放火燒草，但數日前已有公家單位進行部分除草，砍除的草堆放在空地上，老翁沒注意就點燃火苗，立刻引燃草堆，加上風勢狂吹，火勢失控，延燒到一部停靠遊覽車的右後方車輪，整部車迅速起火。
年過9旬的老翁想救火卻力不從心，只能大聲叫喊乾著急，附近鄰居紛紛提著水桶趕到幫忙，消防車抵達，灌救半小時後才撲滅火勢，但已燒毀3分之2的車身。
遊覽車張姓業者估計，車子原價650萬，使用五年，就算以中古車價計算，也有350萬，這筆損失會提告民事求償。張姓老翁在警所內仍驚魂未定，親人在一旁責備他多管閒事，好心幫忙整理空地卻出事。
台南市議員林美燕趕赴現場關心，幫忙安撫肇事老翁的心情，兼了解火警狀況，老翁面臨一大筆賠償金問題，若生活陷入困境，將與大忠里長許智雄討論，幫忙請清寒補助。
(中時)
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