中國生產卻標日本製 食藥署擬修法重罰
看準台灣人愛日貨，不少業者將中國大陸製造的食器，運往日本包裝、貼標再輸台，讓民眾誤以為真的是日本製。食藥署擬修法嚴管，違者最重可罰新台幣400萬元，預計年底上路。
衛福部食藥署今天第2次預告「食品安全衛生管理法施行細則」修正草案，明訂食品、食品容器或食品用洗潔劑，原產地（國）只可標示產品最終加工製造的國家或地區。
食藥署簡任技正曾素香今天表示，台灣民眾偏好日本、歐美製產品，不少業者因此將中國大陸製的碗盤等食品容器，先轉到日本包裝、貼標籤，原產地也搖身一變成日本製（Made in Japan），身價翻漲，未來將禁止這種魚目混珠作法。
曾素香說，新制上路後，食品、食品容器或食品用洗潔劑，原產地（國）只能標示最終製造或加工地，如果只是分裝、包裝、加貼標籤等，都不准標示為原產地（國）。
曾素香指出，該草案將進行為期60天的預告評論期，蒐集各界意見，標示不實將依法開罰4萬至400萬元，應標未標可罰3萬至300萬元，新制可望於年底前公告上路。1050913
(中央社)
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