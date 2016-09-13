傳王寶強.馬蓉簽字離婚 獲孩子扶養權？

網傳王寶強已簽字離婚，並成功取得孩子扶養權。(圖/取材自微博)

大陸演員王寶強因為妻子馬蓉偷情經紀人宋喆，便在微博公開宣布離婚，並且解除經紀人職務，此外更表明要爭取兩個孩子扶養權，馬蓉依更要法支付小孩扶養費， 兩人離婚事件鬧得沸沸揚揚，還一度躍上BBC新聞版面。

根據《新浪娛樂》報導，王寶強宣布離婚後，在律師陪同下現身法院，控訴馬蓉破壞家庭，隱藏、轉移夫妻共同財產等惡劣行徑，因此要求分割夫妻共同財產，並且取得孩子的扶養權，根據網友爆料，王寶強與馬蓉已經簽字離婚，而且不僅淨身出戶，還成功取得兩個孩子扶養權，對此律師張起淮僅表示該案仍在審理中，基於保護當事者的隱私，因此不會對消息來源真或假多做回應。

(中時電子報)