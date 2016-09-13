桃機B1候機室今晨漏水　未影響旅客與航班

我要評比

根據臉書讀者爆料，桃園機場第一航廈B1候機室女廁內13日上午6時30分發生漏水，水流順勢淹到B1候機室內。（翻攝臉書）

機場公司發現後隨即關閉供水，並立即動員搶修，（讀者提供）

雖有漏水淹水情況，但候機室使用不受影響，也未影響航班。（讀者提供）

根據臉書讀者爆料，桃園機場第一航廈B1候機室女廁內13日上午6時30分，發生漏水，水流順勢淹到B1候機室內。

機場公司表示，經查結果，由於女廁內兩牆壁間之清水給水管脫落，造成B1及B1R候機室部分走道積水。機場公司發現後隨即關閉供水，並立即動員搶修，候機室使用不受影響。

(中時)