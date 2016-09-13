短裙現身慶生趴 楊冪辣秀超長鉛筆腿

楊冪辣秀超長鉛筆腿。（圖／取材自楊冪微博）

大陸女星楊冪昨(12日)喜過30歲生日，有女兒「小糯米」特地做給媽媽的手工卡片以及丈夫劉愷威也準時送上祝福，讓楊冪甜喊：「謝謝糯米米和糯米爸爸」，夫妻倆難得公開曬恩愛，閃瞎一票網友，而好人緣的楊冪慶生活動不斷，今由工作室直播生日派對，讓她又驚又喜。

為幫楊冪慶生，今由楊冪工作室與國際品牌Michael Kors，為她準備生日禮物與蛋糕，讓楊冪又驚又喜，在微博直呼：「沒有想到的驚喜，謝謝大家貼心的給我準備生日party，愛你們」，照片中她身穿毛衣搭配短群，辣秀修長的鉛筆腿，模樣美爆。

圈內好友唐嫣、Angelababy等人也都有為楊冪獻上祝福，其中Baby在微博附上楊冪自拍照，雙姝卻大撞臉，臉蛋神似度百分百，讓人不禁想問這是Baby還是楊冪？意外引發熱議。

(中時電子報)