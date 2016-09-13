莽男疑妻外遇揚言自殺 苓警智擒化危機
蔡姓男子懷疑妻子有外遇，今（13）日凌晨3時許酒後持刀對其子咆哮，並大聲喝斥其子交待其母去處，因其子不從而再生口角並作勢攻擊，高雄市警苓雅分局成功路派出所所長郭勝雄據報率員警到場，以溫柔攻勢智擒蔡男，化解危機。
警方到場時，蔡男雙手各持水果刀及利剪在1樓住家客廳內與在騎樓之警方對峙，揚言自殘，警方通知救護車到場待命，蔡民情緒高漲擊破1樓玻璃門而使對峙氣氛一度緊張，現場又因地形不利警力攻堅奪刀，在場派出所所長郭勝雄耐心勸阻，並由女警實施溫情勸服，蔡民始卸下心防而情緒和緩，但要求警力撤離。員警為避免強攻造成蔡民及警方人員受傷而採取拖延戰術，全數撤離至附近巷弄內守候，俟其外出購物時先請其子進入家中將刀械收走，再待蔡民返家時再入內將人帶所依法偵辦。
蔡男在派出所內再度情緒不穩及咆哮，經警方勸導並告知相關法律效果後始感到萬分後悔。警方表示，該案因蔡男持刀欲傷家人並以自戕為由逼迫其妻出面，為避免造成雙方人員傷亡而智擒嫌犯到案，化解一場可能發生危害之危機。
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