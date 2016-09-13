屈公熱登革熱連環爆 新德里陷疫情危機

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印度新德里昨天出現今年首名因染屈公熱死亡的病例，屈公熱和登革熱疫情惡化，包括學生、上班族和醫生等許多人都染病，加上醫院病床不足，讓新德里陷入疫情危機。

「印度時報」（The Times of India）報導，一名65歲男子感染屈公熱（chikungunya），昨天在西德里一家醫院死亡，成為印度今年首名死亡的屈公熱患者。

麥克斯醫療保健公司（Max Health）說，屈公熱病例已經增加到今年以來最高峰，醫院和診所擠滿發燒、全身和關節疼痛的病人。

許多學生、上班族，甚至連醫生都感染屈公熱或登革熱，必須請病假。

政府部門擔心，病媒蚊在學校與醫院的大樓滋生，又把病毒傳染給大樓內活動的人們。

DSP世界學校（DPS World Schools）副主任芮姆（Usha Ram）告訴「今日郵報」（Mail Today），這是疫情最嚴重的一季，過去幾週，每週都有幾名學生感染上述疾病請假。

政府已經下令校園、醫院及各個社區要檢查、清除積水處，避免病媒蚊滋生。

此外，由於新德里平均全市每千人擁有不到3張病床，遠低於世界衛生組織（WHO）的標準，在登革熱與屈公熱疫情爆發之際，病床嚴重不足。整個新德里，已陷入醫療危機。1050913

(中央社)