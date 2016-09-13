桃園颱風災害三級應變中心成立

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桃園市政府今天成立莫蘭蒂颱風災害三級應變中心，民眾上午10時起可至各區公所領取沙包，另外2016地景藝術節今天活動暫停1天，活動交通接駁車停駛。

桃園市政府今天指出，中央氣象局上午8時30分，發布海上陸上颱風警報，桃園市同時成立莫蘭蒂颱風災害三級應變中心，民眾可於上午10時起至各區公所領取沙包。

另外，2016地景藝術節今天活動暫停1天，活動交通接駁車停駛，籲請民眾勿於颱風期間進入展區，開放時間將視颱風動向另行公布。1050913

(中央社)