柯林佛斯3句話 教裘德洛談情說愛

在大銀幕談過近百次戀愛的影帝柯林佛斯面對感情戲一點也不陌生，他在新片「天才柏金斯」中，指導演員裘德洛如何談情說愛，3句話就打趴裘德洛寫滿整頁紙的舌燦蓮花。

「天才柏金斯（Genius）」改編自真人真事，片中柯林佛斯（Colin Firth）飾演的麥斯威爾柏金斯（Maxwell Evarts Perkins）是20世紀最富傳奇性與盛名編輯，任職紐約史克萊柏納出版社期間，力排眾多反對聲浪，出版費茲傑羅（Francis Scott Key Fitzgerald）及海明威（Ernest Hemingway）作品，讓兩人成為廣受注目暢銷作家，更成為文學史上超級巨擘。

柏金斯某天收到達1000頁的小說手稿時，頓時對裘德洛飾演的作家湯瑪斯沃爾夫（Thomas Wolfe）充滿好奇，柏金斯感受到沃爾夫身上無比旺盛創作能量，決心幫沃爾夫寫作事業推上巔峰。

一場戲裡，裘德洛興奮拿著親筆寫下的情話，打算運用在新書當中，而當柯林佛斯看到滿滿一整張紙便狂搖頭，更直指裘德洛語句太浮誇。

裘德洛用盡所有華麗形容詞，描述在酒吧見到一名女子一見鍾情場景，「酒吧裡瀰漫著裊裊上升的煙，在迷霧中看見了一名身材曼妙的女子走來，非常奪人眼目，但最讓人屏住氣息的，還是她那雙明眸，藍色的眼珠猶如大海般湛藍，讓人心跳不已」，落落長的句子讓柯林佛斯大翻白眼，拿起紅筆在手稿上畫了超大的叉。

接著柯林佛斯從容優雅說出3句話，「他看見了一個女人。她有雙藍眼睛，他立即愛上了她，速度之快，整間酒吧的人都還來不及聽到他吞嚥口水的聲音」，3句話道盡一切卻又充滿畫面，秒打趴裘德洛寫滿整頁紙的描述。

「天才柏金斯」9月14日在台上映。1050913

(中央社)