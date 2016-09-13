柯林佛斯3句話 教裘德洛談情說愛
在大銀幕談過近百次戀愛的影帝柯林佛斯面對感情戲一點也不陌生，他在新片「天才柏金斯」中，指導演員裘德洛如何談情說愛，3句話就打趴裘德洛寫滿整頁紙的舌燦蓮花。
「天才柏金斯（Genius）」改編自真人真事，片中柯林佛斯（Colin Firth）飾演的麥斯威爾柏金斯（Maxwell Evarts Perkins）是20世紀最富傳奇性與盛名編輯，任職紐約史克萊柏納出版社期間，力排眾多反對聲浪，出版費茲傑羅（Francis Scott Key Fitzgerald）及海明威（Ernest Hemingway）作品，讓兩人成為廣受注目暢銷作家，更成為文學史上超級巨擘。
柏金斯某天收到達1000頁的小說手稿時，頓時對裘德洛飾演的作家湯瑪斯沃爾夫（Thomas Wolfe）充滿好奇，柏金斯感受到沃爾夫身上無比旺盛創作能量，決心幫沃爾夫寫作事業推上巔峰。
一場戲裡，裘德洛興奮拿著親筆寫下的情話，打算運用在新書當中，而當柯林佛斯看到滿滿一整張紙便狂搖頭，更直指裘德洛語句太浮誇。
裘德洛用盡所有華麗形容詞，描述在酒吧見到一名女子一見鍾情場景，「酒吧裡瀰漫著裊裊上升的煙，在迷霧中看見了一名身材曼妙的女子走來，非常奪人眼目，但最讓人屏住氣息的，還是她那雙明眸，藍色的眼珠猶如大海般湛藍，讓人心跳不已」，落落長的句子讓柯林佛斯大翻白眼，拿起紅筆在手稿上畫了超大的叉。
接著柯林佛斯從容優雅說出3句話，「他看見了一個女人。她有雙藍眼睛，他立即愛上了她，速度之快，整間酒吧的人都還來不及聽到他吞嚥口水的聲音」，3句話道盡一切卻又充滿畫面，秒打趴裘德洛寫滿整頁紙的描述。
「天才柏金斯」9月14日在台上映。1050913
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。