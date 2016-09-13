豬肉攤凌晨遭潑漆 紅通通嚇死人

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新北市淡水中山路95巷內一處豬肉攤，今天凌晨3時23分許，遭不明入士騎車經過，往地面上潑灑紅色油漆及類似滅火器粉末，一片紅色讓人感覺恐怖。警方已經鎖定對象。

淡水警分局表示，這一起潑漆事件，波及放在路邊的豬肉，還有人的背部有被噴到紅漆。紅漆從馬路一路蔓延到豬肉攤以及盛裝豬肉的籃子。

據報案人表示，未與人結怨。警方將擴大調閱周邊監視器，並積極追查犯嫌到案，釐清案情。目前，警方已鎖定犯嫌作案機車，正循線追查潑漆犯嫌到案。1050913

(中央社)