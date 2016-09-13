颱風逼近 台東3村莊預防性撤離

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強烈颱風莫蘭蒂逼近，駐守在台東的國軍動員200多名兵力前往危險區域，今天下午將預防性撤離太麻里鄉3村莊。

中央氣象局發布陸上颱風警報，台東災害應變中心一級開設，陸軍台東地區指揮部副指揮官楊俊銘上校中午在大武鄉公路總局大武工務段開設前進指揮所。

楊俊銘表示，國軍今天動員兵力216員，3.5噸載重車等9類37輛，下午協助太麻里鄉大鳥、愛國埔、加羅阪等村莊預防性撤離。

台東地區今天上午雖然是好天氣，不過，天空有逐漸出現積雲，太麻里天空還拍到飛碟雲。蘭嶼、綠島截至中午天氣晴朗。1050913

(中央社)