里約帕運大陸已奪50金 游泳貢獻近半
里約帕拉林匹克運動會賽事展開6天以來，中國大陸代表團已奪下50面金牌，總獎牌數118面也領先群雄。其中，大陸在游泳項目斬獲20面金牌，貢獻近半江山。
新華社報導，巴西時間12日，大陸代表團單日獲得11金、10銀、5銅，游泳項目便有4面金牌入袋。里約帕運賽事進行一半後，大陸代表團已獲50金、40銀、28銅共118面獎牌。
大陸獨臂泳將潘世雲12日在男子游泳S7級50公尺蝶式決賽中打破自己保持的世界紀錄，以28秒41拿下個人在里約帕運的第2面金牌。
對於再破世界紀錄，潘世雲賽後直說意外，但也表示這項結果很完美。潘世雲的妻子同樣是游泳選手，他說，自己比賽時在大陸的妻子還在睡覺，「回去把這個消息告訴她」。
而在女子游泳S11級50公尺自由式比賽中，賽前目標「超越自己」的大陸選手李桂芝以30秒73締造世界紀錄，也以金牌彌補4年前在倫敦帕運摘銀的遺憾。
報導表示，視力受損的她曾在備戰階段弄傷腳趾，足足有20天不能行走，她甚至一度擔心自己是否還能到里約比賽。
至於本屆已摘3金的帕運「十金王」、大陸泳將許慶，連日征戰後出現疲態，在男子SM6級200公尺混合式決賽後被人攙扶出場，並接受治療。他隨後坐在輪椅上說自己有點缺氧，沒有大礙。1050913
(中央社)
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