新住民文化展演 台南生活美學館啟動
文化部所屬的國立台南生活美學館執行「新住民文化培力暨國際藝術巡迴展演計畫」，今天邀請多名新住民表演並參與啟動儀式，希望藉執行計畫過程，在台灣看到更多元的文化。
台南生活美學館館長陳柏欽表示，以往台灣民眾所接觸、了解的外國文化，主要是英語系國家、及日、韓等等；從國家大專院校比較少有東南亞語言相關科系來看，就可發現台灣民眾對東南亞國家文化比較不了解。
陳柏欽指出，台南生活美學館今年開始推動的「新住民文化培力暨國際藝術巡迴展演計畫」，將舉辦一系列東南亞文化藝術主題展覽、表演、論壇、樂舞培訓及工作坊等，促進與新住民的交流，了解彼此文化上的異同。
他說，這個計畫看起來是像在辦活動，但實際上是以長遠的效益評估在執行；希望在幾年過後，在台灣能看到更多東南亞文化的呈現與藝術活動交流。
台南生活美學館指出，計畫中緊接著要登場的活動，是10月至11月初為期5週的「泰國指甲舞培訓」、及「台泰越燈籠文化工作坊」。
指甲舞出於泰國宮廷慶典，希望藉由樂舞培訓，將學員訓練至可登台演出的程度；未來有東南亞活動時，可受邀參與演出。燈籠文化工作坊則邀請各國工藝老師帶領學員領驗東南亞燈籠文化，也帶領學員親手製作燈籠，學員作品也會在巡迴展中展出。1050913
(中央社)
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