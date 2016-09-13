百座世運太陽光電計畫 高市拚2百MW

高雄市積極推動「百座太陽光電計畫」，工務局長趙建喬今天指出，將上修這項計畫從建置150MW挑戰200MW，將為高雄市打造更多的太陽光電。

市府設定的「百座太陽光電計畫」從2015年到2018要達成150MW（百萬瓦），不過配合中央加速太陽能光電計畫，趙建喬說，市府要上修建置容量，挑戰200MW，也就是200座高雄世運主場館的設置容量。

市府工務局建築管理處指出，高雄市設置太陽光電設施補建助辦法提供住宅、農舍設置補助，如果申請者要申請雜項執照者給予每1KW（峰瓦）設置容量新台幣1萬元補助款，如為免雜項執照者予8000元補助。

工務局表示，申設的民眾越來越踴躍，市府今年編列約700萬元補助專款，今年度到目前已用完。

除了鼓勵民間響應設置太陽能光電，公家機關及區公所、學校也配合申設，以38個區公所為例，已完成158個場址勘查，有60棟公有建築率先設置示範區，市府也選定哈瑪星示範區，要加速置太陽光電板；除了增加綠能發電也可增售電收益。

市府的「百座太陽光電計畫」近日榮獲世界衛生組織西太平洋健康城市聯盟創新發展獎，對市府推動太陽光電有鼓舞作用。1050913

(中央社)