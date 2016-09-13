中秋選購烤肉用品 多留心標示內容
中秋節將屆，新北市府經發局抽查烤肉用品，發現近3成不符合「商品標示法」，提醒烤肉用品雖不屬食材，但在高溫燒烤與盛裝過程中，仍和食材直接接觸，衛生安全堪虞。
新北市府經濟發展局表示，這次抽查品項為轄內各大賣場及一般商號等，所販售各類烤肉用品，包含烤肉架、烤肉網、烤肉刷、烤肉夾、鋁箔製品、木炭類商品、火種等。
經發局長施威全表示，標示不清、資訊不明，容易讓民眾買到來路不明或品質不佳的烤肉用品，使用時，恐有危害安全及健康等疑慮。
建議消費者在購買烤肉用品前，應多留意商品名稱、商品製造（進口）商名稱、電話及住址、產地、主要成分材質、製造日期、用途、使用方法、保存方法等事項，避免購買標示不清商品，影響使用安全。
經發局總計抽查165件，結果有48件標示不合格，比率為29.1%。不合格商品以烤肉網及烤肉夾最多，違反項目大多為未完整標示用途、使用方法及保存方法；其次為未完整標示商品製造（進口）商資訊、製造日期及原產地等事項。
經發局已要求業者改善，經催辦或複查仍未改善者，違者最高將罰處新台幣20萬元以下罰鍰。建議消費者購買時多留心標示內容，減少不必要的傷害。1050913
(中央社)
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