希拉蕊抱病跑行程 美國男性文化作祟
美國總統候選人希拉蕊昨天跑活動時因身體不適提前離場，後來才知道她感染肺炎抱病出席，但她這麼做的背後，其實是美國男性文化作祟？
美國「哈芬登郵報」（Huffington Post）報導，其實不只希拉蕊，美國辦公室文化由男性主導、崇尚認真工作，抱病上班的觀念深植人心。希拉蕊抱病跑場，其實就是屈服於「故意加班」這種觀念，也就是透過延後下班，告訴別人自己有多努力工作、「我沒那麼弱」、沒那麼「肉腳」。
身為美國首位獲大黨提名的女性總統候選人，希拉蕊更是非得這麼做，而從各界反應觀察，她算是成功得到了分數。
某些圈子認為抱病上班相當偉大，2014年的調查發現，美國約1/4勞工自稱會抱病上班，67%表示，抱病上班的人很努力。
加拿大英屬哥倫比亞大學尚德商學院（Sauder School of Business at the University of British Columbia）教授伯達爾（Jennifer Berdahl）最近告訴「哈芬登郵報」，早到、晚走，犧牲健康和家庭，全心全意奉獻給工作，其實從某種方面來說，是有意無意地在較量彼此的男性氣概，在勞動力高層常看得到。
久而久之，白領工作幾乎演變成「身體的本領」，在傳統以男性占多數的職業，例如法律和商業諮詢業界，這更儼然是金科玉律。
許多美國人請不起病假，美國也是富裕已開發國家中，唯一有無薪病假的國家，35%勞工請病假拿不到薪水，在低收入勞工族群或服務業，無薪病假更是普遍。（譯者：中央社鄭詩韻）1050913
(中央社)
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