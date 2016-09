希拉蕊抱病跑行程 美國男性文化作祟

美國總統候選人希拉蕊昨天跑活動時因身體不適提前離場,後來才知道她感染肺炎抱病出席,但她這麼做的背後,其實是美國男性文化作祟?

美國「哈芬登郵報」(Huffington Post)報導,其實不只希拉蕊,美國辦公室文化由男性主導、崇尚認真工作,抱病上班的觀念深植人心。希拉蕊抱病跑場,其實就是屈服於「故意加班」這種觀念,也就是透過延後下班,告訴別人自己有多努力工作、「我沒那麼弱」、沒那麼「肉腳」。

身為美國首位獲大黨提名的女性總統候選人,希拉蕊更是非得這麼做,而從各界反應觀察,她算是成功得到了分數。

某些圈子認為抱病上班相當偉大,2014年的調查發現,美國約1/4勞工自稱會抱病上班,67%表示,抱病上班的人很努力。

加拿大英屬哥倫比亞大學尚德商學院(Sauder School of Business at the University of British Columbia)教授伯達爾(Jennifer Berdahl)最近告訴「哈芬登郵報」,早到、晚走,犧牲健康和家庭,全心全意奉獻給工作,其實從某種方面來說,是有意無意地在較量彼此的男性氣概,在勞動力高層常看得到。

久而久之,白領工作幾乎演變成「身體的本領」,在傳統以男性占多數的職業,例如法律和商業諮詢業界,這更儼然是金科玉律。

許多美國人請不起病假,美國也是富裕已開發國家中,唯一有無薪病假的國家,35%勞工請病假拿不到薪水,在低收入勞工族群或服務業,無薪病假更是普遍。(譯者:中央社鄭詩韻)1050913

(中央社)