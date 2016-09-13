幫寄居蟹找「房子」記得把「殼」烘乾！別讓郵差濕答答
台灣最美的果然是「人」！日前屏東縣滿州鄉港口社區的居民發現住家附近的寄居蟹沒有足夠的「殼」當新家，甚至有小寄居蟹拿塑膠湯匙當「殼」，讓人於心不忍！港口社區透過臉書、媒體向大眾目擊「殼」，好讓寄居蟹生活環境能更好。果然在短時間獲得熱烈迴響。不過社區居民也提醒，愛心人士寄送「殼」時，要記得把「殼」烘乾再送進郵筒，可別讓郵差叔叔和宅配人員手濕答答喔！讓匯聚大家愛心的「殼」讓寄居蟹活得更安全、更快樂！
在墾丁國家公園的近港口溪一帶，是許多陸蟹居住的地方，其中也包含寄居蟹。因為早期有許多民眾在海灘撿拾貝殼，以至沒有足夠的殼可以供寄居蟹使用。為了保護脆弱的腹部，寄居蟹只能使用易碎的蝸牛殼，甚至是海灘上的垃圾，所以出現了寄居蟹揹著各種瓶蓋、玻璃罐的畫面。
為了幫助寄居蟹順利挑到心目中理想的家，屏東縣滿州鄉港口社區發展協會在去年漁港口溪出海口設置了寄居蟹的「換家（殼）中心」，提供各種不同尺寸的殼給寄居蟹挑選。這個活動受到各地民眾的熱烈響應。
港口社區真的非常感謝各位協助報導，社區這陣子收到許多的殼，也開始陸續將大家寄來的殼放到寄居蟹生活環境，讓他們可以順利換房子，不過也請各位朋友幫忙注意，寄到港口社區的殼要先曬乾，因為最近收到的包裹都濕濕的還會滴水，甚至弄其他信件和包裹，造成郵差和宅配人員的不便，讓我們都感到非常抱歉，因此希望大家能夠幫忙注意喔！
屏東縣滿州鄉港口社區發展協會
地址：屏東縣滿州鄉港口村公館路42號(港口活動中心)
電話：0963-522868
(中時電子報)
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