研擬特赦陳水扁，邱太三：毫無所悉。

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針對北社社長張葉森今日表示，法務部長邱太三已著手研擬特赦陳水扁的文章，邱太三今日中午予以否認。(擷取自youtube影音)

針對北社社長張葉森今日表示，法務部長邱太三已著手研擬特赦陳水扁的文章，邱太三今日中午予以否認，清楚表示「目前法務部沒有這樣的一個研擬。」

邱太三說，對此說法毫無所悉，不知這消息是怎麼傳出來的，截至目前為止沒有跟任何人聊過相關議題，「部裡也沒做這樣的研擬。」

邱太三表示，特赦是總統權限，法務部只是幕僚單位，在接獲指示前，不可能有逾越的舉動。

(中時)