迷途老翁騎單車到路中 貼心警協助返家

警助迷途老翁返家。（吳江泉翻攝）

家住高雄市武慶二路的80歲郭姓老翁深夜多次騎腳踏車到快車道上，高雄市警苓雅分局三多路派出所所長陳國文、警員林啟源、賴志峰、利欣倚巡邏發現，將他帶離快車道，並通知家人帶回照顧。

昨晚10時許，警網在三多、凱旋路口時，見到一名老翁騎乘自行車於三多二路機車道上，因老翁騎乘自行車幾近快車道，於是警方立即下車協助老翁騎至路邊，並詢問老翁是否需要協助，老翁向警方告知因一時未注意而騎偏向快車道不須警方協助，於是逕自離去。

但警方向前行駛至三多二路五權國小前，又發現老翁牽著自行車走在快車道上，非常危險，於是警方再次下車衝向前將老翁帶至路旁，此時所長陳國文再次關懷老翁是否有需要協助之處，然老翁才告知警方因一時迷糊分不清回家方向才未注意已走到快車道上，警方將載老翁返回所內休息。

警方查證，郭姓老翁已經80歲，連繫上其女兒前來將父親帶返家照護，郭姓老翁女兒到所非常感謝警方的協助，並表示其父親因年紀大所以記性很差，很感激警方熱心協助並通知家屬。

(中時)