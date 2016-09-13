遠東航空飛進東南亞 不費洪荒之力直達「東方夏威夷」峴港

順化皇城。圖：業者提供

會安古鎮-秋盆河岸。圖：業者提供

遠東航空為呼應政府的南向政策，將航點再度擴及東南亞，即將陸續開航越南峴港以及柬埔寨吳哥窟(暹粒)航線。自105年10月8日起率先開啟「桃園─峴港(越南)」航線，五天一個航班，週週帶你飛往東方夏威夷，體驗這融合東西方文化的中越祕境的多樣風情。

新南向政策強調雙向的產業投資、觀光、文化、教育及人才交流，遠東航空響應政府政策，初期前進中南半島的越南，來到位於越南中部的「東方夏威夷」─峴港。峴港又稱「玳藍灣」，在知名古都順化附近，這個越南的第四大城市，自古以來就是著名的貿易港口，擁有綿延三十公里的的細白沙灘，在越戰時期作為美軍基地的重要港口，這湛藍的海水與無汙染的海岸線所形成的天然美景，在2005年已被聯合國教科文組織列為「世界6大美麗海灘」，更被美國國家地理雜誌選為人生必到的50個景點之一。峴港如今已成為中南半島的新興旅遊城市，堪稱越南的峇里島，許多知名的星級連鎖飯店進駐，無論是頂級奢華風還是新潮極簡風，甚至想要揮杆一展身手，這裡都能滿足您各式的度假需求，在陽光、沙灘的擁抱下，體驗東方夏威夷的神奇魅力。

峴港、會安、順化是前往中越旅遊必訪的三大城市，除了在峴港的美麗海灘享受遺世獨立的靜謐氛圍，同時品嘗各式各樣的新鮮海產之外，臨近的會安古城也是值得探訪的秘境。會安這個淳樸的古都完好地保留著16至18世紀的古建築，有許多古色古香的祠堂及會館，雕梁畫棟讓人不禁感嘆當時的工藝如此精湛，街道上的建築或中式或法式，整個城市散發著一種東西融合且柔和的美，聯合國教科文組織在1999年已將會安列為世界文化遺產。會安是個悠閒的城市，無論是漫步在圍著彩色外牆的民居之間，亦或踩著自行車的輕快步伐穿梭在鋪著鵝卵石的窄巷中，這個沒有受到越南戰爭破壞的古城如小家碧玉般，隨時都有令人驚艷的發現。夜晚的古城街道上掛滿燈籠，木製的、竹編的各色燈籠將古城妝點得更加風姿綽約，由其是河岸邊的亭台樓閣在燈籠的朦朧光影下，就像穿著越南傳統服飾「奧黛」（Ao Dai）的女子們般輕盈漫步、搖曳生姿。

順化是越南的三朝古都，自18世紀開始作為京城的歷史，一直到1945年日本戰敗投降時才結束。順化是越南接受中國文化的最佳歷史見證，中國有紫禁城，越南的阮氏皇朝也興建了史上規模第二大的東方皇宮，完全仿效北京紫禁城的風格構造而建，所以又稱「順化故宮」或「紫禁城」，皇城內的牌坊還刻有中國文字，宮殿亦是以中文命名，雄偉的皇城歷史建築群在昔日戰火的摧殘中有部分遭祝融摧毀，現存建築多是近二三十年來陸續重建的，包含隨處可見的王城與皇陵遺跡組成的建築群已在1993年被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。歷來都城都會有河道穿流而過，被稱作「順化的靈魂」的香江(又名紅河)流經城南，南北兩岸的法式與中式建築頗具特色，乘仿古龍船遊香江更為古城遊歷增添詩意。

遠東航空這次推出的中越祕境超值行程，是市場唯一直飛不中轉的航班，讓您不費洪荒之力便可抵達越南峴港，有更多時間深度體驗峴港魅力，順化皇城、會安古鎮、美山聖地、逢納克班國家公園等，越南四大世界遺產，加上融合了中式料理與法國菜系特色的越南美食，自然與人文交錯搭配的豐富遊程，將峴港整體旅遊價值點綴得更具文化風韻、豐富多彩。

由於中南半島旅遊詢問度日益提高，遠航也看到峴港這條航線與越南旅遊市場的發展潛力，為了讓旅客能完整體驗道地的越南風情，遠航也與新悅、和昌以及品冠等優質旅行社，推出「世界遺產豪華行」與「自在輕鬆行」等不同客層的主題旅遊，無論是想要享受五星豪華住宿的團體旅遊，還是搭配新穎飯店的自由行，都能搭乘遠航僅僅兩個半小時航程即可領略古今交錯、自然與人文薈萃的美景。

遠東航空東南亞航線的第二波「桃園─吳哥窟(暹粒)」航線，也即將在十二月初起航，歡迎舊雨新知與遠航一起探索大小吳哥皇城秘境。

(工商)