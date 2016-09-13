一銀盜領案 安德魯3嫌遭求處12年

我要評比

北檢今天偵結一銀盜領案，並對拉脫維亞籍安德魯、羅馬尼亞籍的潘可夫及米海爾3嫌提起公訴，檢方下午表示，此案對國內金融秩序嚴重破壞，引起民眾恐慌，建請法官各處徒刑12年。1050913

(中央社)